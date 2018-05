'Stel besluit goederenvervoer langs Den Bosch en Vught uit', hinder is groter dan Rijk denkt

DEN BOSCH - Het Rijk zou nog geen besluit moeten nemen over het vervoer van goederen over het spoor tussen Meteren bij Geldermalsen en Boxtel. Er is eerst een onderzoek nodig naar extra maatregelen om de hinder van geluid en trillingen in Den Bosch en Vught te beperken. Dat adviseert een onafhankelijke commissie die rapporteert over milieueffectrapporten.

Deze Commissie m.e.r. heeft het rapport bestudeerd dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft gebruikt bij haar besluit om het spoorvervoer aan te passen. Volgens de commissie zal de overlast voor omwonenden aanzienlijk blijven als ze de plannen niet verandert.

'Vught verheugd'

Ze stelt wijzigingen voor in het bewuste rapport Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Hierin zijn de gevolgen van de veranderingen aan het spoornet voor de omgeving onderzocht. De gemeente Vught heeft in een voorlopige reactie al laten weten dat ze verheugd is met dit standpunt van de onafhankelijke commissie.

Begin deze maand werd al bekend dat ook in een rapport van TNO vergelijkbare conclusies staan. Mensen die in de buurt van het spoor tussen Den Bosch en Geldermalsen wonen, zullen per nacht drie tot zes keer wakker worden als er een afslag van de Betuwelijn naar Brabant komt. Den Bosch en de Gelderse gemeenten Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen en Zaltbommel hadden het onderzoeksinstituut ingeschakeld.

'Serieus kijken'

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en ze adviseert het rijk over inhoud en kwaliteit van milieueffectenrapporten. Die commissie heeft dus kanttekeningen geplaatst bij de manier waarop de overlast bij Den Bosch en Vught tegen het licht is gehouden. Ondanks aangekondigde maatregelen zal de hinder dus erg groot blijven en daar moet serieus naar worden gekeken.

De commissie vindt ook dat het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer onvoldoende duidelijk maakt hoe de hinder langs het spoor wordt gespreid en zal afnemen.