Carel Kraayenhof (die van de traan van Máxima) krijgt Edison Oeuvreprijs

AALST - Bandoneonspeler Carel Kraayenhof uit Aalst krijgt een Edison voor zijn gehele oeuvre. "Een feest" , noemt hij het donderdag in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De Edison Stichting kent hem de prijs toe voor zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek. Kraayenhof brak door in Nederland toen hij bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima in 2002 het nummer Adios Nonino speelde. Daarop volgde de beroemde traan van Máxima.

Kraayenhof heeft er geen moeite mee dat hij steeds herinnerd wordt aan dit moment. Hij speelt het nummer nog steeds heel veel. "En dat dan in verschillende versies", geeft hij aan. De traan van Máxima verbaasde hem destijds overigens niet. "In Argentinië huilt iedereen bij de tango", legt hij uit. "Het is de muziek van hart en ziel."





Wat de muzikant wel even achter de oren deed krabben, is het feit dat hij nu een oeuvreprijs krijgt: "Dat betekent dat ik toch een dagje ouder word." Maar bijzonder vindt hij het zeker dat 'je in Nederland wordt opgemerkt, wanneer je bezig bent met Argentijnse muziek en cultuur'. "Wanneer je als Brabantse jongen opgroeit, verwacht je dat niet."

Speelde op Broadway

De juryvoorzitter van de Edison Stichting benadrukt dat ver voordat Kraayenhof Nederlands beroemdste bandoneonist werd, 'de wereld hem al ruimschoots had ontdekt en erkend'. “Niemand minder dan de vader van de Nieuwe Tango – Astor Piazzolla – nodigde Carel Kraayenhof al in 1987 uit om naar New York te komen”, zegt hij bijvoorbeeld.

Daar speelde de bandoneonist op Broadway. Kraayenhof krijgt de prijs op 6 juli in Rotterdam. De Edison is de meest prestigieuze en oudste muziekprijs in Nederland.