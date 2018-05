Groot tekort aan EHBO'ers bij evenementen: 'We vrezen voor de toekomst'

EINDHOVEN - Stel je voor: je loopt de avondvierdaagse in jouw woonplaats. Onder de stralende zon ga je met een grote groep op pad. Plotseling hoor je geschreeuw. Een paar meter verderop zakt een man in elkaar. Gelukkig schiet een EHBO’er snel te hulp. De man is gered. Het lijkt zo vanzelfsprekend, die hulp. Maar dat is het niet. Want er is een groot tekort aan EHBO-vrijwilligers voor evenementen.

In Molenschot weten ze er alles van. De avondvierdaagse daar moest het bijna zonder EHBO’ers doen. “Het viel niet mee”, vertelt één van de organisatoren Sonja van Leijsen. De EHBO-vereniging van Molenschot is onlangs opgeheven, en dus moesten er vrijwilligers uit de omliggende dorpen worden gehaald.

Geen makkelijke klus. Want ook bij de verenigingen in andere dorpen is een tekort. Bovendien staan die vrijwilligers liever bij evenementen in hun eigen regio. “Voor dit jaar is het uiteindelijk toch nog gelukt met vrijwilligers uit Rijen, maar we vrezen voor de toekomst”, zegt Sonja.

Al jaren een tekort

Het aantal EHBO-vrijwilligers loopt al jaren terug. Terwijl voor sommige evenementen EHBO’ers verplicht zijn. Vooral in de kleinere dorpen en steden is het een probleem. Daar zijn de evenementen vaak afhankelijk van de vrijwilligers. Professionele organisaties zoals het Rode Kruis kosten meer geld.

In Roosendaal bijvoorbeeld, daar moest EHBO-vereniging St. Vitalis vorige maand na 82 jaar stoppen. Vereniging Het Zwaluwstaartje uit Sint Anthonis bracht onlangs naar buiten dat ze bij flink wat evenementen niet meer aanwezig kunnen zijn door het ledentekort.

“Het gaat mij aan het hart. Het zou zo jammer zijn als dit verloren gaat”, zegt voorzitter van Het Zwaluwstaartje Ria van Mil. “Niet alleen in dit dorp maar ook in andere dorpen. We staan te springen om nieuwe leden.”

2500 vrijwilligers in Brabant

Volgens Jan Koetsenruijter, voorzitter van koepelorganisatie EHBO Noord-Brabant en zelf actief vrijwilliger bij evenementen, zijn er momenteel ongeveer 2500 individuele leden aangesloten bij zijn organisatie. “Maar dat wil niet zeggen dat al die mensen ook op evenementen staan.”

De belangrijkste reden waarom steeds minder mensen zich melden als vrijwilliger? “Drukte”, verzucht Koetsenruijter. “Mensen hebben ook andere activiteiten in het weekend. Maar goed, ze hebben altijd een smoesje.”

Ria van Mil is het daar helemaal mee eens. “We zijn allemaal bezig met social media. De tijd van samen flink je schouders eronder zetten is er niet meer.” Zonde, vindt ze. “Want hoe mooi is het dat jij met je eigen handen een mensenleven kunt redden?”