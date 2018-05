'Zeventig slachtoffers jongensprostitutie in Eindhoven, dan paar duizend in heel Nederland'

EINDHOVEN - Als er in Eindhoven en directe omgeving al zeventig slachtoffers zijn van jongensprostitutie, dan moet het in heel Nederland om een paar duizend mensen gaan. Dit zegt Ina Hut. De directeur van Comensha, het landelijk coördinatiecentrum mensenhandel, reageert op een studie naar jongensprostitutie, die donderdagmiddag wordt gepresenteerd. Volgens haar is het voor het eerst dat op zo’n uitgebreide schaal veldonderzoek is gedaan naar deze vorm van prostitutie.

Het gaat om jongeren die bij haar organisatie én bij opsporingsdiensten niet bekend zijn, zo zegt de Comensha-directeur. Ze is blij met het onderzoek van de Eindhovense welzijnsinstelling Lumens, maar vindt de uitkomsten ronduit schokkend.



'Te vroeg voor stappen'

Het is belangrijk dat jongensprostitutie in ons land meer bekendheid en aandacht krijgt. Dit laat de gemeente Eindhoven weten in een reactie op de presentatie van het onderzoek. Het is voor de gemeente nog te vroeg om te bepalen of en hoe de zorg voor mensen die hierbij betrokken zijn kan worden verbeterd. Ze denkt onder meer aan het bespreekbaar maken van dit probleem in gezinnen en scholen.



Begin dit jaar werd al bekend dat er in en rond Eindhoven zeker zeventig jongens tussen de veertien en 23 jaar actief zijn in de prostitutie. Deze cijfers staan ook in het onderzoek van welzijnsorganisatie Lumens, dat donderdagmiddag wordt gepresenteerd. De gemeente Eindhoven noemt de uitkomsten verschrikkelijk.



'Vluchtelingen extra kwetsbaar'

De meeste jongens geven aan dat hun omgeving had kunnen signaleren dat er iets gaande was en dat ze dat soms ook deed. Vrijwel allen kwamen uit gebroken gezinnen en vluchtelingen blijken een extra kwetsbare groep te zijn. De jongens hebben het gevoel dat er alleen aandacht is voor meisjes en ervaren geen erkenning van hun slachtofferschap. Anderzijds is het huidige gebrek aan expertise op het gebied van jongensprostitutie een probleem voor instanties als Lumens. Zij weten hierdoor nauwelijks waar de jongens behoefte aan hebben, zo staat in het rapport. Door vaker contact te zoeken en te houden konden de onderzoekers wel een band opbouwen. Hierin zou meer geïnvesteerd moeten worden.