File in beide richtingen A58 door ongeluk op dezelfde plaats weer voorbij

BAVEL - Lange files donderdagmiddag op de A58 ten hoogte van Bavel. In de middag gebeurde in beide richtingen op exact dezelfde plek een ongeluk. Gevolg: lange files en veel vertraging.

In de richting van Breda naar Tilburg kwam je in een file van zeven kilometer terecht. Er stond daar in ieder geval één auto met schade aan de voorkant. De auto is weggesleept.

In de richting van Tilburg naar Breda was het aansluiten in een file van twaalf kilometer. Daar gebeurde een eenzijdig ongeluk met een auto en een aanhanger. Een berger kwam ter plaatse om de auto en aanhanger weg te slepen. Tijdens het bergen moest al het verkeer over de vluchtstrook.