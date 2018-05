Weg met de meubelboulevard, check hier welke toffe dingen je met Pinksteren kunt doen

EINDHOVEN - Zin om de deur uit te gaan met Pinksteren, maar geen zin om op het strand of op de meubelboulevard te eindigen. Omroep Brabant zet tien leuke uitstapjes op een rij.

Jazz in Duketown

Den Bosch

De 45e editie van het jaarlijkse jazzfestijn. Met bijzondere optredens. Zo zingt Brainpower met een orkest en sluit Alain Clark op maandag het festival af. Dit jaar laat talent van Bossche bodem zich horen op een eigen podium.

Meimarkt

Tilburg

De rommelmarkt der rommelmarkten, op 19 en 20 mei. De hele nacht gaat de verkoop door en des te later, des te gezelliger het wordt. Een spuuglelijke lamp voor dertig cent of een schitterende poster, je vindt het hier allemaal.

Nassaudag 2018

Breda

Op maandag 21 mei, tweede pinksterdag, wordt in Breda de Nassaudag gevierd. Het is dan ook landelijke Kastelendag, waardoor kasteel Bouvigne en het Kasteel van Breda ook voor het grote publiek geopend zijn.

Lelieloop

Etten-Leur

Zin in iets sportiefs? Het kan nu met de hele familie. Dit jaar vieren zowel Road Runners Etten-Leur als de Lelieloop een 25-jarig jubileum. Speciaal voor deze editie van de Lelieloop is het dan ook mogelijk om als familie in te schrijven.

Open Kastelendag

We noemden het al, het is tijd om slotten en grachten te bezoeken. Neem bijvoorbeeld op tweede pinksterdag een kijkje bij De Blauwe Camer in Oosterhout of Kasteel Dussen in Dussen.

Brabantse Oldtimerdag

Liempde

Het jaarlijkse evenement voor oldtimers, klassiekers, motoren, tractoren, solex en bromfietsen. Dit jaar doen ook Youngtimers mee (t/m 1985)

Dancetour

Breda

Dancetour is een gratis landelijke dance evenement in 12 steden in Nederland. Op zondag 20 mei is Dancetour in Breda. Onder meer The Partysquad, Jebroer en Lil Kleine treden op.

Foodstock

Eindhoven

Het culinaire festival met tientallen foodtrucks strijkt voor het vierde jaar op rij neer in Eindhoven maar voor het eerst in het Philips de Jonghpark.

Streetrace

Goirle

Op 21 mei 2018 zal voor de achtste keer de Streetrace worden verreden. In meerdere categorieën zal er worden gereden, volledig door de dorpskern van Goirle. Wederom wordt er gestreden voor de titel Nederlands kampioen streetrace. Je kunt verschillende oud-wielrenners in actie zien.

Militracks

Duizend bommen en granaten. Kom naar de Militracks. Het grootse evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog. Je mag niet alleen kijken, maar ook meerijden met de voertuigen.