De eerste glasbak van Nederland stond 40 jaar geleden in Den Bosch, dat is wel een feestje waard

DEN BOSCH - We recyclen heel wat af tegenwoordig, maar veertig jaar geleden begon dat met het scheiden van glas. De eerste glasbak van Nederland kwam op 17 mei 1978 bij de Zuiderpassage in Den Bosch te staan.

Dat moet gevierd worden, dachten ze in Den Bosch. Allereerst met een cadeautje voor wethouder Jan Hoskam, hij kreeg een gouden glasbak. Die staat voorlopig te glanzen bij de Arena in het centrum van de stad. Daar blijft de bak tot het eind van de maand terwijl de gemeente zoekt naar een permanente plek.

Examenfeest

De wethouder was 15 jaar, toen de eerste glasbak geplaatst werd. Dat herinnert hij zich niet meer, maar hij weet nog wel dat hij een paar jaar later een hele berg flessen in de glasbak gooide na zijn examenfeest. Sindsdien is hij altijd fanatiek blijven recyclen: "We hebben thuis de taken verdeeld. Mijn vrouw gaat over het plastic en ik doe het glas."

Gebak

Wie jarig is trakteert, dus werd er gebak uitgedeeld aan de mensen die glas kwamen weggooien in de glasbak. De glasbak is al zo gewoon in het straatbeeld dat eigenlijk niemand zich meer kan herinneren dat er ooit geen glasbakken waren. En je glas recyclen is ook de normaalste zaak van de wereld. Dat blijkt ook uit de cijfers, vertelt Renate van Roosmalen, projectleider van Glas in 't Bakkie: "Wij Nederlanders recyclen het beste van de hele wereld, 85% van het glas wordt hergebruikt. En dat is mooi, want 100% van het glas wordt omgesmolten tot nieuw verpakkingsmateriaal."

De eerste glasbak van Nederland stond bij de Zuiderpassage in Den Bosch. Daar staat nu nog steeds een glasbak, maar dan een iets modernere variant die ondergronds is.