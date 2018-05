Leerlingen gebruiken hakenkruizen bij 'verzet' tegen Stedelijk College in Eindhoven

Leerlingen van het Stedelijk College in Eindhoven zeggen 'in verzet' te gaan. (Foto: Instagram)

EINDHOVEN - Leerlingen van het Stedelijk College in Eindhoven hebben een account op Instagram aangemaakt waarin ze zeggen ‘in verzet’ te gaan tegen de school. Dit ‘Stedelijk Verzet’, zoals ze het zelf noemen, beeldden ze af met hakenkruizen. Wat de precieze aanleiding was voor de leerlingen om het account aan te maken, is niet bekend.

De profielfoto van het account op Instagram was een combinatie van het logo van de school samen met een hakenkruis. Al snel werd het logo offline gehaald door Instagram, maar het account zelf niet.

Hakenkruis op whiteboard

Op dit moment wordt het account door zo'n tweehonderdvijftig mensen, vooral leerlingen van de school, gevolgd. Ze kregen donderdag allemaal een oproep om #StedelijkVerzet of #verzet op een tafel of een whiteboard te schrijven. Hier werd gehoor aan gegeven en al snel verscheen een foto van een hakenkruis op een bord en werd in een tafel #verzet gekrast.

'We zijn hiervan op de hoogte'

In een reactie aan Omroep Brabant laat de school weten dat ze van het account op de hoogte is. Directrice Ingrid van Zuijdam: "Uiteraard vinden wij het gebruik van hakenkruizen vele grenzen overschrijden. We hebben al concrete stappen ondernomen waardoor inmiddels het logo van het account is verwijderd."

De school gaat het 'breed en op persoonlijk niveau' bespreken met haar leerlingen.