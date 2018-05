Rallyauto op hoge snelheid tegen boom in Wilbertoord, beide inzittenden naar ziekenhuis

WILBERTOORD - Een rallyauto is donderdagmiddag rond vijf uur frontaal op een boom gereden aan de Tipweg in Wilbertoord. De chauffeur en bijrijder zijn gewond geraakt. Beide gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen wordt naar het Radboudumc in Nijmegen gereden.

Het is onduidelijk wat er precies mis is gegaan. De wagen kwam in elk geval met hoge snelheid van een grindpad af. Er is een lang remspoor te zien op het wegdek.

Er landde een traumahelikopter naast de weg, maar de heli is inmiddels weer vertrokken. Wel heeft de met de helikopter toegesnelde trauma-arts assistentie verleend.

Rallyauto van Bas Koeten Racing

De auto is van het rallyteam Bas Koeten Racing. Volgende week zou de auto een rally rijden, maar de wagen is te beschadigd om dan te kunnen rijden. Het gaat om een Nissan 350Z.