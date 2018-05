Peter (21) is de jongste wethouder en zijn hoogleraar is trots: 'Hij weet hoe het werkt'

NIJMEGEN - "Hij heeft zijn bachelor binnen de tijd gehaald en dat is mooi, het betekent dat hij hersens heeft." Hoogleraar Michiel de Vries van de Nijmeegse Radboud Universiteit laat een enthousiast 'proficiat' volgen op de mededeling dat hij met Peter Raaijmakers jarenlang de huidige jongste wethouder in zijn collegebanken had. Raaijmakers studeerde bestuurskunde in Nijmegen en werkt momenteel aan zijn master. Donderdag wordt hij in Sint-Michielsgestel als wethouder geïnstalleerd.

Met zijn 21 lentes is Peter Raaijmakers de jongste wethouder in Brabant en landelijk deelt hij die plaats met Astrid Janssen die in 1998 op 21-jarige leeftijd wethouder werd in Delft. "Of hij te jong is voor het wethouderschap kan ik niet zeggen. Er is geen wet die zegt dat het niet mag," zegt hoogleraar De Vries. Hij wijst op de feiten: "Zijn partij, de PPA, heeft bij de laatste verkiezingen genoeg stemmen binnengehaald om een tweede wethouder te kunnen leveren. Dat hij het wil doen zegt eigenlijk genoeg. Hij zal zich moeten bewijzen, maar dat geldt voor iedere wethouder.'

'Stageplek voor studenten'

"Hij weet in ieder geval hoe het werkt", benadrukt hoogleraar De Vries. "Dat heeft hij bij ons geleerd." Studenten die in Nijmegen afstudeerden als bestuurskundige weten volgens de Nijmeegse professor dat politiek niet alleen mooi is, maar dat het er ook om gaat dat iets 'haalbaar' is. "Zijn leeftijd kan ook een voordeel zijn omdat hij elan meebrengt, energie en ambitie."

Uitlatingen van de oppositie in de raad van Sint-Michielsgestel die de aanstelling van Peter Raaijmakers betitelen als een 'stageplek voor studenten' noemt De Vries 'negatief framen'. "Als oppositie hoor je dat te doen, maar het geeft een negatieve lading aan zo'n aanstelling. Als burger moet je daar vanaf blijven."

"Geef hem de kans'

"Misschien is hij te jong voor zijn taak, maar dat zal in de toekomst moeten blijken. Net als iedere wethouder moet hij de kans krijgen om te laten zien wat hij kan." Aan zijn opleiding zal het in ieder geval niet liggen, benadrukt Michiel de Vries. "Wij hebben meer wethouders afgeleverd, maar ook ministers en gemeentesecretarissen. Ik vind het mooi dat iemand die hier gestudeerd heeft nu wethouder wordt in Sint-Michielsgestel."

Peter Raaijmakers krijgt onder andere burgerparticipatie, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en toerisme in zijn portefeuille.