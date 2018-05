Anthony Lurling wordt jeugdtrainer bij PSV: 'Ik wil mijn voetbalervaring proberen over te brengen'

EINDHOVEN - Anthony Lurling gaat komend seizoen de jeugd van PSV trainen. De oud-voetballer van onder meer NAC en FC Den Bosch gaat hoofdtrainer Edwin de Wijs van PSV O15-1 assisteren. "Het is een geweldige kans voor mij om bij PSV ervaring op te doen in het trainersvak."

PSV benaderde Lurling een tijdje geleden met de vraag of hij openstond om in de jeugd van de Eindhovense club te werken. "Daar stond ik natuurlijk welwillend tegenover", zegt de voormalig aanvaller. "Het is een mooie, grote club. Mooi dat ze mij zo'n geweldige kans bieden om bij zo'n club ervaring op te doen."

Lurling heeft het afgelopen seizoen al enige ervaring opgedaan als trainer bij FC Engelen, een amateruclub uit Den Bosch. Daar trainde hij het onder-19 team. "Het amateurvoetbal is natuurlijk heel anders dan het profvoetbal. Bij Engelen werk ik met jongens waar voetbal niet direct op de eerste plaatst staat, dat gaat volgend seizoen natuurlijk wel anders worden."





Taken

Als assistent-trainer zal Lurling dezelfde taken hebben als andere assistenten. "Ik ondersteun de hoofdtrainer en ik leid af en toe zelf de trainingen of neem spelers individueel even mee." Lurling heeft ook al een maand stage gelopen bij de landskampioen van Nederland en dat beviel hem goed. "Ik werkte toen ook al samen met Edwin de Wijs en hij liet me als stagiair ook al oefeningen leiden."

Ambitie

Te ver naar voren kijken doet Lurling nog niet. "Ik weet dat ik het trainersvak heel mooi vind. Maar ik weet nog niet of ik ook daadwerkelijk later bij een BVO (Betaald Voetbal Organisatie) hoofdtrainer wil worden. Het belangrijkste is dat ik me nu ga ontwikkelen als trainer."

Niet de enige

Lurling is niet de enige die de jeugdopleiding van PSV gaat ondersteunen. Woensdag werd bekend gemaakt dat er maar liefst zes nieuwe namen naar Eindhoven komen om de jeugd te begeleiden. Onder hen onder meer één bekende oud-PSV'er: de Zwitser Johann Vogel. Welk team hij precies gaat leiden is nog niet bekend.