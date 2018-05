Van zwakzinnig naar rijksambtenaar: Nik heeft een baan

DEN BOSCH - Je bent zwakzinnig, je moet de rest van je leven in een internaat wonen. Zijn hele jeugd hoorde Nik van Hoogstraten dit soort dingen. Maar nu heeft hij een echte baan, als ambtenaar nog wel.

De Bosschenaar liep toen hij twee jaar was hersenletsel op, waardoor hij bepaalde dingen niet kan. Hij kon echter ook veel wel, meent Nik. Al jaren zet hij zich als vrijwilliger in voor mensen met een arbeidsbeperking. Hij wilde eigenlijk een echte baan, iets wat nu gelukt is. Vanaf 1 juni gaat hij als ambassadeur voor mensen met een beperking aan de slag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

"Ik ben superblij, het is een droombaan. Bij het ministerie ga ik meedenken over arbeidsparticipatie voor mensen met een handicap. Ik hoop andere mensen aan een baan te helpen."

In 2016 zette hij Stichting Raket op, een plek waar mensen met aan arbeidsbeperking elkaar kunnen ontmoeten. "Heel veel mensen zijn onzeker. Ik hoop mensen met mijn nieuwe baan te inspireren, zodat ze in talent gaan denken. Ik mag bij het ministerie input leveren vanuit mijn ervaringen en ga in het land ervaringen ophalen van mensen."

Van zwakzinnig naar rijksambtenaar, Nik kan het zelf bijna niet geloven. "Het is fantastisch. Ik hoop dat veel meer mensen volgen. Mensen hebben meer  talent dan ze zelf denken."