Koen en Ron juichen niet alleen voor van Michael van Gerwen: 'Het maakt niet uit wie er wint'

LONDEN - Michael van Gerwen hoopt donderdagavond zijn vierde Premier League-titel te pakken. De Brabantse dartsfanaten Koen en Ron zijn aanwezig bij de finales in de O2-Arena. Ze zouden het leuk vinden als de darter uit Vlijmen wint, maar als het niet zo is hebben ze zeker geen slechte avond.

"Mij maakt het echt geen reet uit wie er wint", zegt de uit Heeze afkomstige Koen stellig. Ron sluit zich daar ook bij aan. "Natuurlijk is het mooi als Van Gerwen zou winnen. Maar als bijvoorbeeld Gary Anderson wint of Rob Cross, is dat ook goed. Het maakt niet uit. Als er maar goed gespeeld wordt."

Koen is helemaal gek van darten. "Ik zou nergens liever willen zijn dan hier, schitterend. Darten is simpel, makkelijk en goed te volgen. En af en toe een hapje en drankje erbij, dat is ook belangrijk."

'Brabantse feestjes zijn mooier'

"Natuurlijk hoop je dat een Nederlander wint. Maar je gunt het iedereen. Het is zo'n mooi en spannend spel", geeft Ron uit Eindhoven aan. Als Koen heel eerlijk is, hoopt hij eigenlijk ook wel op een toernooiwinst van Van Gerwen. "Brabantse feestjes zijn mooier."

Ze gaan er allebei ook wel vanuit dat 'MvG' de finale haalt. "Het zal een hele spannende pot worden, maar ik denk dat Van Gerwen wint", zegt Ron over de halve finale tegen Cross. En dat zal gebeuren in een fijne sfeer in de O2-Arena. "Die is altijd geweldig hier. En aan het einde van de avond nog beter, want dan zit er al de nodige drank in."