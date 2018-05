Lars Boom deelt klap uit en wordt uit de Ronde van Noorwegen gezet

ASKER - Lars Boom staat vrijdag niet meer aan de start van de Tour of Norway, de Ronde van Noorwegen. De wielrenner uit Vlijmen is door de organisatie uit de wedstrijd gezet nadat hij een klap uitdeelde aan de Belg Preben Van Hecke.

De 31-jarige Boom kwam tijdens de tweede etappe bijna ten val toen Van Hecke onnodig hard remde. De renner van LottoNL-Jumbo ging niet veel later verhaal halen. Op tv-beelden is te zien dat hij eerst een stoot geeft met zijn elleboog, daarna duwt Boom Van Hecke nog een keer in zijn gezicht.

Volgens de organisatie was het gedrag van Boom 'buiten proporties', daarom heeft ze de voormalig Nederlands kampioen uit de koers gezet.

'Niet goed voor reputatie'

"Je kunt een concurrent niet slaan, vooral niet in het gezicht. Het is niet goed voor de reputatie van de fietssport en hij mag de wet niet in eigen hand nemen. Daarom hebben we het besluit genomen om hem te verbannen", zegt een scheidsrechter tegenover het Noorse TV2.

Als het aan Van Hecke had gelegen had Boom vrijdag gewoon aan de start gestaan bij de derde etappe. "Soms gebeuren er dit soort dingen in de race. Hij raakt me ook niet in mijn gezicht, maar op mijn heup.