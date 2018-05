Verdachte van overvallen op Etos, Kruidvat, zonnestudio en brillenzaak aangehouden

OOSTERHOUT - De politie heeft een man aangehouden, hij zou onder meer in maart brillenzaak Loonen in Oosterhout overvallen hebben. Een paar dagen later sloeg hij toe bij zonnestudio Sunvibe in de Rulstraat in diezelfde plaats.

De 37-jarige man wordt verhoord en de recherche doet onderzoek.

Hij wordt ook verdacht van een overval op de Kruidvat in Ulvenhout en op de Etos in Breda.