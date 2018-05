Brand legde basisschool Onder de Wieken in Eindhoven in de as: verdachte legt bekentenis af

EINDHOVEN - De man die in april werd opgepakt voor de brandstichting bij basisschool 'Onder de Wieken' in Eindhoven, heeft bekend. Dat meldt de politie. De basisschool werd bij een brand in juni 2017 volledig verwoest. De brandweer en politie vermoedden meteen dat het vuur aangestoken was.

Veel kinderen uit de buurt stonden naar de brand te kijken. Een meisje dat naar de vlammen keek, barstte intussen in tranen uit. "Onze schildpadjes gaan dood..."

De brandweer bestreed de vlammen met vier blusvoertuigen en twee hoogwerkers. De grote zwarte rookwolken waren in de wijde omgeving te zien, onder meer vanaf de snelweg A2.

Er werd onder meer aandacht aan de zaak besteed in Bureau Brabant, het opsporingsprogramma van Omroep Brabant. Meerdere getuigen werden verhoord en in april hield de politie een 21-jarige verdachte uit Eindhoven aan.

Hij is vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak.

