Haalt Michael van Gerwen zijn zesde Premier League-finale op rij? [LIVE]

LONDEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de Premier League of Darts in de halve finale tegen Rob Cross. Bij een zege op de regerend wereldkampioen kan de nummer één van de wereld zich opmaken voor zijn zesde Premier League-finale op rij. Tussenstand: 5-2 voor Van Gerwen.

Leg 9: 7-2

Van Gerwen is hard op weg naar de winst. Cross staat nog op 245 als de groene sloopkogel met zijn elfde pijl de leg wint.





Leg 8: 6-2

Een echte comeback komt er niet. Van Gerwen pakt meteen weer een break terug.

Leg 7: 5-2

Cross maakt meteen gebruik van een klein foutje van Van Gerwen. Mighty Mike mist twee pijlen op een dubbel, waardoor Cross een kans krijgt vanaf tachtig. De Engelsman gooit wel uit en pakt zo een break terug.

Leg 6: 5-1

Van Gerwen krijgt in de zesde leg weer een kans op een break, maar gooit dubbel zestien niet raak. Cross krijgt 144 niet uit, waardoor Van Gerwen terug mag komen. De eerste pijl is vervolgens meteen raak.

Leg 5: 4-1

Met Cross op 223 gooit Van Gerwen de vijfde leg uit. In elf darts is hij uit en daarmee verzilvert hij de break.





Leg 4: 3-1

Van Gerwen legt de druk bij Cross. Hij zet zichzelf weg op 68, terwijl Cross 91 uit moet gooien. Dat doet Cross niet. Van Gerwen gooit vervolgens meteen een triple twintig. De eerste pijl op dubbel twee ging nog mis, de tweede was wel raak. En daarmee pakt Van Gerwen de eerste break.

Leg 3: 2-1

Van Gerwen staat weer op voorsprong. En weer staat Cross niet op een finish op het moment dat 'MvG' klaar is. In vijftien darts is het klaar.





Leg 2: 1-1

Cross weet zijn eigen leg te houden en komt zo relatief makkelijk op gelijke hoogte. In veertien darts is de Engelsman uit. Zijn eerste pijl op een dubbel is nog mis, maar op dubbel achttien is het wel direct een ideale marker. Dat blijkt, Cross gooit zijn pijl er vlak onder en is uit.

Leg 1: 1-0

Een fijne start van Van Gerwen, die aan de wedstrijd mocht beginnen. Mighty Mike begon met drie perfecte pijlen. Na een mindere tweede beurt (57 punten) volgde nog een keer een 180-score. Terwijl Cross nog niet op een finish staat, gooit Van Gerwen al uit. In twaalf pijlen is hij uit.









