'Kom je nog wel heelhuids aan als je de A67 oprijdt?' Wethouder Asten eist maatregelen

ASTEN - “Het is onderhand voor jezelf of het thuisfront de vraag of je heelhuids aankomt als je de A67 oprijdt.” Wethouder Theo Martens van de gemeente Asten is het wachten zat. Hij vindt dat Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur in actie moeten komen.

“Het is de gemeente Asten al langer een doorn in het oog dat er zoveel ongelukken gebeuren op deze snelweg en dat maatregelen zo lang op zich laten wachten.” Hermans lucht zijn hart na het zoveelste ongeluk van deze week met grote gevolgen.

'Hoeveel doden nog?'

Tussen negen en elf uur donderdagmorgen was de A67 afgesloten nadat een busje op een vrachtwagen was gebotst. Het was de derde achtereenvolgende dag dat het verkeer op een deel van deze snelweg te maken kreeg met ongevallen en stremmingen. “Ik weet dat er veel geld is uitgetrokken voor een onderzoek om de A67 veiliger te maken. Maar hoeveel doden moeten er op deze weg nog vallen voordat er echt iets gaat veranderen?”, vraagt Martens zich hardop af.

Onlangs werd hij voor een nieuwe periode van vier jaar benoemd tot wethouder. Met onder meer verkeer in zijn portefeuille. Hij wil de mensen die op hem hebben gestemd niet teleurstellen.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Volgens hem is er op korte termijn best wat mogelijk op de A67. Martens pleit voor snelheidsbeperkende maatregelen tussen Geldrop en Asten en extra waarschuwingsborden. De bestuurder ziet op korte termijn ook heil in een herinvoering van het inhaalverbod voor vrachtwagens én het verlengen van invoegstroken.

Hermans hoopt dat de ogen van de politici in Den Haag na de verkeersellende van deze week opengaan. “Dit is niet meer normaal. De veiligheid is in het geding. Er moet iets gebeuren”, aldus de wethouder. Hij heeft de komende weken verschillende bijeenkomsten die met verkeer te maken hebben en daarin zal hij zijn grieven uiten. Een van de gesprekspartners zal Rijkswaterstaat zijn: ze kunnen hun borst natmaken.