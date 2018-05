Lars Unnerstall tekent voor drie jaar bij PSV, Eindhovenaren verhuren doelman direct aan VVV

EINDHOVEN - De Duitse doelman Lars Unnerstall heeft een contract getekend bij PSV. De doelman heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor drie jaar. Komend seizoen speelt hij echter niet voor PSV. De Eindhovenaren verhuren hem voor één seizoen aan VVV.

"Mijn doel is om hier te komen spelen en ook een keer dat gevoel te hebben dat die jongens dit seizoen hebben meegemaak", zegt Unnerstall op de website van PSV. "Dat hebben we zo afgesproken. En ik verheug me erop om VVV komend seizoen nog een keer te helpen om in de Eredivisie te blijven. Het seizoen daarna mag ik hier komen spelen. Natuurlijk ben ik zeer benieuwd hoe PSV het komend seizoen in Europa presteert."

De Duitser speelde afgelopen seizoen zijn eerste jaar in de eredivisie, hij speelde 32 wedstrijden voor VVV. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Schalke 04. Naast de club uit Gelsenkirchen speelde hij ook voor Fortuna Düsseldorf en het Zwitserse FC Arau.