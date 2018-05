Antiterreurteam moet in actie komen nadat dolgedraaide gevangene PI Vught op z'n kop zet

De Dienst Speciale Interventies (DSI) in actie in maart 2017 in Steenbergen (Foto: Willem-Jan Joachems)

VUGHT - In de gevangenis in Vught is een gedetineerde onlangs zo extreem door het lint gegaan, dat de hele afdeling moest worden ontruimd. Het antiterreurteam DSI werd ingeschakeld om de orde te herstellen. Er vielen geen gewonden maar de schade was groot.

Het incident speelde zich af al af op donderdagmiddag 29 maart rond half vier, maar komt nu pas naar buiten. Het gebeurde op een van de gewone afdelingen van de gevangenis en het huis van bewaring (Unit 6 en 7). De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt het bericht.

Douchende gevangene werd woest

Volgens een anonieme tipgever uit de PI Vught ging het mis toen een 'zeer agressieve gedetineerde' aan het douchen was. Hij trok daar een radiator van de muur en liep met het blok metaal de douche uit. Onderweg richtte hij vernielingen aan. Zeker twee houten deuren sneuvelden. "De gedetineerde richtte zich niet op de mensen", alleen op spullen, volgens Robert Meijer van de DJI.

Intussen sloeg personeel alarm. Het dagprogramma werd onderbroken en iedereen werd ingesloten in zijn cel. Het personeel trok zich daarna volledig terug.

Speciaal team gealarmeerd

Bij alle ordeverstoringen in gevangenissen wordt het Interne Bijstandsteam opgeroepen. Dat zijn getrainde medewerkers met helmen en schilden. Dat gebeurde ook in dit geval. Maar de directeur vroeg ook steun van buiten. "De Dienst Speciale Interventies kon snel ter plaatse zijn", zegt Meijer.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) bestaat uit zwaarbewapende specialisten van defensie en politie en kan 24 uur per dag worden opgeroepen voor vuurgevaarlijke verdachten maar ook voor antiterreuracties.

Op de grond

Met toestemming van het OM trok het specialistische arrestatieteam naar binnen. De verdachte was intussen uit zichzelf tot bedaren gekomen en op de grond gaan liggen. De agenten boeiden de man en voerden hem af naar unit 5: de EBI, de extra beveiligde inrichting. Daar werd hij in een isoleercel ondergebracht.

Kort na het incident is ook de brandweer opgeroepen. Naar verluidt voor de waterschade na de radiatorbreuk maar daarover kon de DJI niks melden.

Vaker gewelddadig

De dolgedraaide man had al een voorgeschiedenis voordat hij naar Vught kwam. In gevangenis de Schie in Rotterdam zat hij op de afdeling voor beheersproblematische gedetineerden. Dat is een meer individueel gerichte afdeling voor mensen met gedragsproblemen. Daar vernielde hij een recreatieruimte. Vervolgens was hij overgeplaatst naar de PI Vught waar hij dus opnieuw de fout in ging.

Volgens Robert Meijer was dit incident 'heel heftig' voor iedereen en krijgt het personeel ook nazorg. Details over de dolgedraaide man wil hij niet geven, om zijn privacy te beschermen. Het incident had in ieder geval niks met terreur of terrorisme te maken. Er was ook geen enkel gevaar op ontsnapping. De man bleef binnen de unit.

Aangifte

De directie van de PI Vught heeft aangifte gedaan tegen de gedetineerde. Er komt nog een interne evaluatie. Daarbij wordt onderzocht of er eventueel maatregelen moeten worden genomen om zoiets te voorkomen. Gedetineerden die door alle commotie onderdelen van hun programma moesten missen of geen bezoek mochten ontvangen, worden gecompenseerd.