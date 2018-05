Robin van Persie wilde een hapje eten met Michael van Gerwen, het werd een vlucht naar Londen

LONDEN - Michael van Gerwen heeft heel wat fans in Engeland tijdens de finales van de Premier League of Darts. Er is echter wel een heel bijzondere fan bij, Robin van Persie. De Feyenoorder wilde eigenlijk een hapje eten met de nummer één van de wereld, het werd een spontaan bezoekje aan de Premier League-finale.

"Het is eigenlijk heel spontaan gegaan", zegt Van Persie voor de camera van RTL7. "Ik stuurde vanmiddag een berichtje naar Michael. Of hij zin had om vanavond een hapje te eten. Hij liet weten dat hij dat wel zou willen, maar dat hij in Londen was om de finale te spelen. Ik heb hem toen succes gewenst."

Dat succes wensen kon hij later op de dag persoonlijk doen. Van Gerwen vroeg Van Persie of hij kwam kijken. "Toen was het net één uur geweest. Ik ben snel gaan kijken of er nog een vlucht was. Er was een optie. Toen heb ik een paar vrienden gebeld, we hebben snel de vlucht geboekt."

Groot fan

De voetballer geniet in Londen van de sfeer. "Ik heb ook heel veel met darten. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. Thuis in de woonkamer hing er ook altijd een dartbord. Ik heb genoeg pijltjes gegooid in mijn jeugdjaren. Het is een mooie sport.

Ik kijk heel regelmatig. Naar de Premier League, maar ook andere toernooien. En ik ben groot fan van Michael en Raymond van Barneveld."