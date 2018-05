Slijtersvrouw uit Den Bosch stal 40 jaar geleden de show bij de eerste glasbak van Nederland

DEN BOSCH - Nu zijn ze niet meer weg te denken, maar 40 jaar geleden had Den Bosch de primeur. Bij winkelcentrum Zuiderpassage verscheen de eerste glasbak van het land. Met veel ceremoniële omlijsting en onder toeziend oog van onder meer toenmalig Milieu-minister Ginjaar mocht Mien Castelijns op 17 mei 1978 de eerste fles in een Nederlandse glasbak werpen.

Excact 40 jaar later treffen we de toenmalige slijtersvrouw uit Den Bosch weer bij de glasbak bij de Zuiderpassage. Met een rollator deze keer, maar ook weer met lege flessen die ze in de glasbak werpt. Inmiddels één van de 25 duizend glasbakken in Nederland.

‘Zelf lege flessen meenemen’

Castelijns: “Nu is zoiets heel gewoon, maar toen was het echt iets bijzonders. Ik kreeg bericht van de burgemeester of ik dat wilde doen en of ik dan zelf een mooie tas met lege flessen wilde meenemen. Nou dat wilde ik best”, lacht de inmiddels 87- jarige weduwe.

Ereklusje

Haar man was slijter en leverde onder meer aan de provincie en aan de gemeente Den Bosch. Dat, -wellicht in combinatie met de naam Castelijns-, is volgens haar de reden dat zij gevraagd werd voor dat ereklusje.

“Ja, dat denk ik wel. Het was erg leuk en die middag ook erg druk. Daarna zijn we nog met de minister, maar ook met de commissaris van de koningin en de burgemeester een borreltje gaan drinken. Het was echt een bijzondere gebeurtenis.”

‘Als de dag van gisteren’

Een mooie gebeurtenis, die misschien ook door haar vergeten zou zijn als er niet zo ruimschoots aandacht voor de verjaardag van de glasbak zou zijn geweest. Die verjaardag van de glasbak, inclusief de protocollaire eerste fles van Mien Castelijns, heeft veel media gehaald en bij haar weer herinneringen terug gebracht.

“Het is heel bijzonder dat het nu weer in de krant staat en dat ze mij weer gevonden hebben. Ik had ook al weg kunnen zijn, maar ik ben er gelukkig nog. En ik weet het allemaal nog als de dag van gisteren.”