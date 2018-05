Danny van Poppel ziet vreselijk af in Giro, maar hij wordt 'beter en beter'

IMOLA - Danny van Poppel heeft zijn zinnen gezet op een etappezege in de Giro d'Italia. Donderdag was hij dichtbij, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats. Hij werd verrast door de uiteindelijk winnaar Sam Bennett. De sprint van donderdag geeft Van Poppel wel vertrouwen voor de volgende ritten.

"Hij verraste me, hij ging hem vroeg aan", was de eerste reactie van Van Poppel na de sprint van winnaar Bennett. "Ik heb vreselijk afgezien. Maar ik weet ook dat ik dit kan. We komen dichterbij. Morgen weer een kans. Ik baal wel dat hij me wist te verrassen. Ik dacht dat hij veel te vroeg ging. Maar ik word beter en beter, hopelijk lukt het vrijdag."

Ploegleider Grischa Niermann was niet ontevreden. "We moeten eerlijk zijn. Tweede is gewoon een goed resultaat. Zeker als je ziet hoe sterk Sam Bennett was. Hij was vandaag gewoon te goed."









Vertrouwen

De tweede plaats geeft Van Poppel wel vertrouwen volgens NIermann. "Hij mag hier ook vertrouwen uit putten. Ook uit de manier hoe hier gesprint wordt. Hij had dit zeker nodig. In de sprints is het er niet eerder zo uitgekomen als vandaag. Niet dat hij eerder echt voor de overwinning mee kon doen. Dit geeft vertrouwen voor vrijdag en zeker ook voor Rome."

Voor Van Poppel was het zijn beste prestatie deze Giro. Eerder werd hij twee keer vijfde en een keer vijftiende.