Maartje Paumen stopt met hockey en wordt assistent-coach bij MOP in Vught

VUGHT - Maartje Paumen stopt als hockeyster bij het Belgische Royal Antwerp. Ze gaat komend seizoen aan de slag als assistent van hoofdcoach Ageeth Boomgaardt bij de Vughtse hockeyvereniging MOP. Dat komt uit op het op een na hoogste niveau.

Paumen speelde 235 interlands, daarin was ze goed voor 195 doelpunten. Ze won onder meer twee keer goud tijdens de Olympische Spelen. Met HC Den Bosch won Paumen elf landstitels en tien keer de Europacup I. Ze is topscorer aller tijden in de hoofdklasse met 368 doelpunten.









'Ageeth is een prachtige mentor'

“Wij zijn erg blij met de komst van Maartje", laat Remco van Lotringen - commissaris tophockey van MOP dames 1 - weten. "Haar kennis en ervaring als speelster kan van grote waarde zijn voor onze vrij jonge ploeg. Ageeth en Maartje kennen elkaar goed en vullen elkaar goed aan."

“Voor mij is dit een mooie start om mij te ontwikkelen in het trainersvak", benadrukt Paumen. "Ageeth is voor mij een prachtige mentor. Er staat bij MOP een jonge, ambitieuze groep meiden die beter wil worden. Dat heeft voor mij de doorslag gegeven."