Brabander vast voor moordpoging op kippenboer in België: minstens acht schoten afgevuurd

ETTEN-LEUR - Een 48-jarige man uit Etten-Leur zit vast, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een poging tot moord in het Belgische Rijkevorsel. Dit meldt de Gazet van Antwerpen. De verdachte is onlangs aangehouden.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde woensdag dat hij mocht worden uitgeleverd. De aanslag was op 6 april van het vorig jaar. De inwoner van Etten-Leur zou de auto hebben bestuurd, waarin ook de twee huurmoordenaars zaten die de kippenboer om het leven wilden brengen, zo meldt de Belgische krant.

Schoten

Het doelwit werd op de avond van die zesde april thuis opgewacht door twee gemaskerde mannen. Zijn vrouw, die met drie jonge kinderen lag te slapen, schrok wakker toen ze een aantal schoten hoorde. Op het slachtoffer zouden minstens acht schoten zijn afgevuurd.

Het spoor leidde de recherche naar ons land en in juli kwam de man uit Etten-Leur voor de eerste keer in beeld. Na enkele dagen hechtenis werd hij vrijgelaten. Hij zou het vervoer van en naar het huis van de kippenboer hebben verzorgd.

Zwijgrecht

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht, zo zegt zijn advocaat Andy Boermans in de Gazet van Antwerpen. Het dagblad suggereert dat de aanslag is gepleegd door Irakezen uit Nederland. Zij zijn nog voortvluchtig. Het motief voor de liquidatiepoging is niet duidelijk.