Bijzondere Duitse tank na lange reis vanuit Frankrijk bijna in Overloon

De Königstiger in het museum in Frankrijk

OVERLOON - Het was kantje boord, maar het lijkt erop dat de bijzondere Königstiger tank-wagen op tijd aan gaat komen in Overloon. Daar vindt dit weekend het evenement Militracks plaats. De tank, de enige overgebleven van zijn soort, komt uit Frankrijk, maar liep enige vertraging op.

Zeventigduizend kilo zwaar en ruim tien meter lang is de Königstiger. De zwaarste, door Duitse troepen ingezette tank, in de tweede wereldoorlog. Het kanon kon tien kilometer ver schieten en van zo’n anderhalve kilometer was het pantser van geallieerde tanks geen hindernis. Toch speelde de omvang van de tank parten. "Ze waren door hun omvang ineffectief"

LEES OOK: Dit Duitse gevaarte uit de Tweede Wereldoorlog trekt door Europa naar Overloon

“Omdat de tank zo onhandig was, bleven er veel in Frankrijk staan”, vertelt Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon. “Daar werden ze verwoest door de eigen bemanning.” Wonderbaarlijk genoeg bleef de Königstiger die nu naar Overloon op weg is, gespaard.

“Afgelopen nacht is ie de grens van Frankrijk en België overgegaan”, aldus Van den Dungen. “Ik vermoed dat de tank halverwege de ochtend aankomt in Overloon. En dan is het nog even wachten op de tank-chauffeur.”

Militaire operatie

De tank vertrok afgelopen woensdag uit Frankrijk. Het was haast een militaire operatie om de wagen achthonderd kilometer verderop in Overloon te krijgen. “We vertrokken al met een dag vertraging, dus die moesten we inhalen.

Maar rijden over de snelweg, dat mag de oplegger met de tank overdag niet. Daarvoor is hij te groot en daardoor te gevaarlijk. "Via allerlei lokale wegen moet de tank er nu toch op tijd zijn. Vanmiddag zetten we ‘m op zijn plek. Dan komen dit weekend zeker 15.000 mensen hem bezichtigen op Militracks."