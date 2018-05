Verdachte van moord op Nicole van den Hurk krijgt zijn zin niet en moet in cel blijven

DEN BOSCH - Jos de G., de verdachte in de moordzaak Nicole van den Hurk, blijft in zijn cel zitten en mag niet naar een tbs-kliniek. Dat maakte het gerechtshof in Den Bosch vrijdagochtend bekend. De Helmonder wilde naar een tbs-kliniek omdat hij volgens hem onschuldig is. Dat zei hij dinsdag tijdens een zogenoemde regiezitting bij het hof in Den Bosch. "Ik zit al ruim vier jaar onschuldig vast. Justitie komt telkens met nieuwe konijnen uit de hoge hoed. Ik ben daar boos over."

De G. werd in 2014 opgepakt voor de moord en verkrachting van de 15-jarige Nicole van den Hurk uit Eindhoven. Hij werd toen behandeld in tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum.

Alleen veroordeeld voor verkrachting

Uiteindelijk werd De G. door de rechter veroordeeld tot vijf jaar cel voor alleen de verkrachting van Nicole, voor doodslag was te weinig bewijs. Tegen die straf ging zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie in beroep. Dit beroep dient in augustus.

De advocaat van de verdachte had gevraagd om opheffing van de voorlopige hechtenis, omdat De G. binnenkort tweederde van de door de rechter opgelegde celstraf heeft uitgezeten. Het hof wijst dit verzoek af. "Het wetsartikel waar de raadsman zich op beroept, geldt alleen bij een onherroepelijke veroordeling."

'Niet meer dan normaal'

Ad van den Hurk, de vader van Nicole, noemt de uitkomst van vrijdag 'in principe niet meer dan normaal'. "Iemand die niet van kinderen kan afblijven, hoort in de gevangenis thuis. Niet in een TBS-kliniek."

Nicole van den Hurk werd in 1995 op een gewelddadige manier om het leven gebracht. Uit onderzoek bleek dat de Eindhovense voor haar dood is verkracht. Haar lichaam werd zes weken later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

