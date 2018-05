Rob Scheepers 'mentaal en fysiek niet in staat op te treden' na ongeluk

STERKSEL - Cabaretier Rob Scheepers uit Sterksel kan voorlopig niet optreden. Oorzaak is de aanrijding waar hij eerder deze week bij betrokken was.

De voorstelling die gepland stond voor deze vrijdag in het Munttheater in Weert is verplaatst naar woensdag 20 juni. Het eerstvolgende optreden staat over een week gepland in theater De Lievekamp in Oss.

Of Scheepers dat wel haalt, durft hij nog niet te zeggen. "Dat bekijken we volgende week."

'Naar omstandigheden okay'

De cabaretier laat weten dat hij 'naar omstandigheden okay is'. "Maar fysiek en mentaal ben ik op dit moment absoluut niet in staat op het podium te staan."