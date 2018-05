135 extra agenten in West-Brabant en Zeeland: burgemeester Depla van Breda wil er nog meer

BREDA - Het politiedistrict Zeeland West-Brabant krijgt er dit jaar hoogstwaarschijnlijk 135 agenten bij. Dat is een stuk meer dan bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag. Die krijgen er respectievelijk zestig en ruim negentig agenten bij.

Afgelopen jaren werd er flink bezuinigd bij de politie, maar nu is er vanuit Den Haag 267 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Landelijk gezien komen er waarschijnlijk ruim 1100 agenten bij. Het plan is nog niet definitief. Er wordt nog onderhandeld, maar naar verwachting zullen er geen grote wijzigingen zijn.

Nog niet genoeg

"Er is hard gewerkt door onze nieuwe korpschef en de regioburgemeester Theo Weterings. Die hebben de problematiek in West-Brabant voor het voetlicht gebracht. Daarmee kunnen we een belangrijke inhaalslag maken. We zijn er nog niet, maar dit zijn de eerste stappen om te zorgen dat de politie op goede sterkte komt", zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

Depla is blij dat er in Den Haag oog is voor de drugsproblematiek in onze provincie. 'Een groot deel van de extra mankracht zal naar de georganiseerde criminaliteit gaan. We hebben ooit wel eens gezegd dat we eigenlijk 250 extra rechercheurs in onze eenheid moeten hebben. We zijn er nog niet, maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting.'