Rick is bij hét huwelijk van Prins Harry en Meghan Markle in Engeland

WINDSOR/DEN BOSCH - Rick Evers uit Den Bosch is er als een van de weinige Brabanders dit weekend bij: Hét huwelijk van Prins Harry en actrice Meghan Markle in Windsor, Engeland. Als royaltyjournalist is dit huwelijk voor Evers een droom: “Dit is iets waar je jaren naar uitkijkt, zoveel koninklijke huwelijken zijn er niet natuurlijk.”

Je moet er iets voor over hebben, om zaterdag bij een van de grootste royalty-evenementen ooit te zijn. Al maanden geleden, toen bekend werd dat de prins en ‘zijn’ Meghan in mei gingen trouwen, boekte Rick Evers hotelkamers voor alle weekenden van de maand.

“De andere drie weekenden heb ik later geannuleerd. Je kunt echt geen hotel meer krijgen in Windsor nu, tenzij je bereid bent om een fortuin te betalen”, vertelt hij.

Glimp opvangen

Zaterdag zal Rick Evers vroeg uit de veren moeten, om later op de dag een glimp van het stel op te kunnen vangen. Want Rick is jammer genoeg niet aanwezig in de kerk waar de ceremonie plaatsvindt, daar mag namelijk maar één journalist uit de hele wereld naartoe.

“Ik sta gewoon op straat in Windsor en zal het huwelijk via een livestream op mijn telefoon moeten volgen. Ik zou beter in mijn hotelkamer kunnen blijven met de televisie aan om alles goed mee te kunnen krijgen. Maar nu kan ik tenminste de sfeer proeven.”

Met die sfeer zit het waarschijnlijk wel goed. De weersvoorspellingen zien er goed uit en heel veel fans reizen af naar Windsor om erbij te zijn. “Ik hoop maar dat het niet al te erg tegenvalt en dat de koets met paarden niet in galop voorbij komt.”

De Grace Kellyv van nu

Het belangrijkste is natuurlijk dat hij erbij is, want een royaltyjournalist mag dit niet missen. “Dit is te vergelijken met het huwelijk van Prins Rainier van Monaco toen hij met Grace Kelly trouwde, meer dan zestig jaar geleden. Ook zij was actrice en zorgde voor veel opschudding. Meghan Markle kan ook voor een nieuwe wind binnen het als ouderwets bekende Britse koningshuis zorgen.”