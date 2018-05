Dronken zakenman reed Gerrit dood door tankstation in te rijden en moet nu de cel in

SLEEUWIJK - De Belg die in januari Gerrit de Heus (67) uit Sleeuwijk doodreed moet vier jaar de cel in. De politierechter in Gent legde de 54-jarige man uit Oostende ook een levenslang rijverbod op. Hij had veel te veel gedronken. Twee collega's van De Heus die bij een bedrijf in Werkendam werkten, raakten zwaargewond.

De Belg reed in op de winkel van een Texaco-tankstation langs de E40 bij het Vlaamse Drongen. De drie Nederlanders waren in de shop toen de auto van de man zich met hoge snelheid in de winkel boorde. De Heus was een bakje koffie aan het drinken. Hij en zijn collega's hadden er net een klus in Engeland opzitten voor het bedrijf Terracon uit Werkendam.

De dronken chauffeur zou stilgestaan hebben en toen met plankgas de winkel binnen zijn gereden. Hij raakte zelf lichtgewond. Hij was al vijf keer veroordeeld wegens dronken rijden.

Volgens Belgische media gaat het om de beruchte zakenman Geert W. (54) uit Oostende. Hij werd in september 2015 veroordeeld tot een celstraf vanwege oplichting. W. maakte de Belgische spoorwegen (NMBS) 1,7 miljoen euro armer met valse schoonmaakfacturen.

'Dronken idioot'

Sikko Doornbos, directeur van Terracon, liet eerder aan Omroep Brabant weten dat er op zijn bedrijf met grote verslagenheid is gereageerd. "Het slachtoffer werkte al vijftig jaar bij ons. Het was een zeer waardevolle kracht, die dagelijks zijn werk zorgvuldig uitvoerde om risico's zoveel mogelijk te beperken."

De mannen waren onderweg naar huis van een klus in Engeland. "Ze wilden even een bakje koffie doen. En dan gebeurt dit door een dronken idioot. Een lulliger ongeluk kun je je niet voorstellen. Als ze twee minuten later waren weggeweest, was er niets aan de hand geweest. Of als ze twee meter naar rechts hadden gestaan. De kans is groter dat je de Staatsloterij wint", vervolgt Doornbos.