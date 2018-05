'Clubs uit Oberliga willen Tilburg Trappers helpen met promotie'

TILBURG - ‘Tilburg Trappers moet kunnen promoveren’, dat blijkt uit een vergadering van de Oberliga Nord-clubs uit Duitsland. Acht van de twaalf clubs willen de Trappers helpen om promotie mogelijk te maken. “Maar de kans is groot dat we ook komend seizoen in de Oberliga actief zijn.”

De Trappers spelen nu al weer drie jaar in de Duitse Oberliga. Daarin werden ze ook drie keer kampioen. Volgens een groot deel van de clubs uit de Oberliga Nord moet het ijshockeyteam uit Brabant nu ook kunnen promoveren. “Zij willen ons helpen en ondersteunen om promotie mogelijk te maken”, zegt Trappers-voorzitter Ron van Gestel.

De Oberliga-clubs zijn niet boos op de Trappers, benadrukt Van Gestel. “Zij willen ook dat wij kunnen promoveren, maar dat hebben we drie jaar geleden zo afgesproken, al hadden we natuurlijk niet verwacht dat we het zo goed zouden doen.”

Doorgroeien als club

Het feit dat de Trappers naar alle waarschijnlijkheid nog niet gaan promoveren, wil niet betekenen dat de club niet kan doorgroeien. “Het afgelopen jaar hebben we laten zien dat we wel degelijk doorgroeien als club”, doelt Van Gestel op het kampioenschap dat werd behaald met 28 punten voorsprong op de naaste achtervolger. “Maar dat is dus ook wat de Oberliga-clubs zeggen: ‘Jullie groeien door, maar wij niet.'”

‘Wij zijn er klaar voor’

Het wordt wel een lastig verhaal voor de Trappers om op korte termijn al te promoveren. De Duitse ijshockeybond gaat nog wel over de Oberliga, maar gaat niet over de DEL en de DEL 2, de twee hoogste divisies in Duitsland. “Daar zijn de deelnemende clubs de baas. Zij zullen op korte termijn gaan vergaderen over de invulling van de DEL 2”, aldus de voorzitter. De invulling van die competitie is nog wel een vergaderpunt, omdat er clubs zijn met financiële problemen. “Wij zijn er in ieder geval klaar voor, maar het ligt aan de clubs.”

Die clubs uit de DEL 2-competitie zijn volgens Van Gestel ‘niet bang’ voor de Trappers, maar er zijn wel andere redenen te bedenken datwaarom de clubs twijfelen aan de komst van het ijshockeyteam uit Tilburg. “Zij zullen er wel even raar van opkijken dat er een Nederlands team in hun competitie wil spelen.” De clubs uit de DEL 2 hebben allemaal een jeugdteam, die tegen elkaar strijden. “Dat is ook nog een puntje. Als er een Nederlands team komt, houdt dat ook voor een deel de ontwikkeling van de Duitse ijshockeyers tegen.”

Nederlands team

Uiteindelijk wil de club wel degelijk promoveren en door middel van het spelen op een hoger niveau, er tevens voor zorgen dat het ijshockey in Nederland beter wordt. Van Gestel: “Doordat onze jonge talenten bij de Trappers op een hoger niveau spelen, kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat we als land in de top-16 van de wereld komen, dat is een mooi doel.”