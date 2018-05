Ontsnapte gevangene Grave opgepakt, man zat in een eetcafé

GRAVE - De man die maandag ontsnapte uit een politieauto onderweg naar de gevangenis in Grave, is aangehouden. De man zat donderdagavond in een eetcafé aan de Oude Binnenweg in Rotterdam toen hij werd opgepakt door het FastNL team van de politie.

De ontsnapte en weer aangehouden man is een 39-jarige Belg die al bijna dertig jaar in Nederland woont. Hij is bij politie en justitie bekend vanwege meerdere vermogensdelicten. België heeft een verzoek tot overlevering ingediend omdat de man daar ook nog een celstraf moet uitzitten. In Nederland wordt hij verdacht van onder meer oplichting. Daarvoor zat hij, met een onderbreking van twee maanden na verlof en een eerdere ontsnapping, vast sinds augustus 2017.

De man zag zijn kans schoon in de Muntlaan in Grave. Dit is de straat waar ook de penitentiaire inrichting zit. In de buurt van de gevangenis opende de man het portier van de onopvallende politieauto en sprong eruit. Daarna rende hij weg en kon hij vier dagen genieten van zijn vrijheid.