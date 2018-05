Akkoord bereikt over coalitie Eindhoven

Het stadhuis in Eindhoven. (Foto: Wikipedia)

EINDHOVEN - De VVD, GroenLinks, PvdA en CDA hebben een akkoord bereikt over een coalitie in Eindhoven. De nieuwe coalitie heeft 26 van de 45 zetels in de Eindhovense gemeenteraad en presenteert het akkoord volgende week, kondigde de gemeente aan.

De VVD en GroenLinks zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven de grootste partijen geworden. Beide partijen krijgen twee wethouders. PvdA en CDA leveren ieder één wethouder.

Miljoenentekort

Onder leiding van formateurs Onno Hoes (VVD) en Roel van Gurp (GroenLinks) is afgelopen zes weken gewerkt aan het coalitieprogramma. Bij de presentatie zal duidelijk worden hoe het gemeentebestuur het hoofd wil bieden aan een miljoenentekort veroorzaakt door te grote uitgaven aan zorg en uitkeringen.

Vanwege een geplande herindeling zijn er in Eindhoven waarschijnlijk in 2020 alweer gemeenteraadsverkiezingen.