'Ik kan spelers beter maken', Gery Vink wordt assistent van Adrie Koster bij Willem II

TILBURG - Willem II heeft in de persoon van Gery Vink de eerste assistent-trainer voor komend seizoen gevonden. Vink gaat bij de club Adrie Koster assisteren en tekent een contract voor drie jaar bij de Tricolores.

Vink en Koster waren in het verleden al eens collega's bij Ajax. De nieuwe assistent-trainer is blij met zijn overstap naar Willem II. "De warmte die ik tijdens de gesprekken met de club gevoeld heb, heeft veel indruk op mij gemaakt", aldus Vink in gesprek op het clubkanaal van Willem II. "Ik kijk er erg naar uit om in Tilburg aan de slag te gaan en met een nieuwe staf, de spelersgroep en alle andere mensen binnen de club de kwaliteitsnorm te verhogen."

De oud-trainer van onder meer Jong Ajax heeft geen ambities om hoofdtrainer te worden. "Veldtrainingen geven en met bereidwillige spelers werken is me op het lijf geschreven. Ik ben enthousiast, train graag veel en intensief en kan spelers individueel beter maken."

Op dit moment is Vink nog adviseur van de Tweede divisie-club TEC uit Tiel. Daar wil hij ook komend seizoen actief blijven, mits het zijn werkzaamheden bij Willem II niet belemmert.