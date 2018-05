Michael van Gerwen laat zien absoluut de beste te zijn: 'Het was belachelijk goed'

LONDEN - Michael van Gerwen won donderdag voor de vierde keer de Premier League. Het was de twaalfde toernooizege van 2018. De nummer één van de wereld liet vooral in de finale tegen Michael Smith weer zien op dit moment absoluut de beste darter van de wereld te zijn.

In de halve finale was Van Gerwen te sterk voor regerend wereldkampioen Rob Cross (10-6). In de finale gaf hij Smith een masterclass, hij pakte de winst met een 11-4 zege. "Hij begon met een 180 aan de wedstrijd tegen Cross en deed hetzelfde tegen Smith. Hoe duidelijk kun je laten zien wat je plannen zijn", zegt Joost van Erp, dartsverslaggever van Omroep Brabant. "Hij speelde fenomenaal. Het was echt belachelijk goed."

Dat Smith in het slot van de wedstrijd nog een paar legs kon pakken, had ook te maken met Van Gerwen. Die was niet meer bezig met het winnen van de wedstrijd. "Dat gaf hij na afloop ook toe. Hij was meer bezig met de mogelijkheid een wereldrecord te breken. Hij had een enorm hoog gemiddelde en wilde het record van het hoogste gemiddelde breken. Eigenlijk zegt dat genoeg, dat je met randzaken bezig kunt zijn."

'Niet normaal'

"Van Gerwen staat echt op eenzame hoogte momenteel", vervolgt Van Erp. "Het is tegenwoordig eerder nieuws op het moment dat hij niet wint. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat je de status hebt dat mensen bijna verwachten dat je wint." Na de nederlaag op het WK werd er al gesproken over 'een nieuwe generatie', Van Gerwen zou het moeilijk gaan krijgen om veel te winnen. "Maar er hoeft geen discussie over de concurrentie te zijn. Dat heeft hij wederom bewezen."

"Het is weer een grote titel die Van Gerwen pakt. En is al zijn twaalfde titel van dit jaar. Dat is eigenlijk niet normaal", geeft Van Erp met bewondering aan.

'Sfeer altijd goed'

Veel fans zagen Van Gerwen donderdag winnen in de O2-Arena. "Maar ik moet zeggen, de sfeer was niet te vergelijken met bijvoorbeeld Alexandra Palace of Ahoy. De O2 is ook gewoon een heel groot gebouw, het zat ook niet helemaal vol. Maar de sfeer was nog steeds goed, dat is altijd bij dartwedstrijden. Er kwam nog steeds een orkaan aan geluid uit de zaal."

Het waren niet alleen de darters die werden toegezongen. "Op het deuntje van Michael van Gerwen werd ook Robin van Persie toegezongen, door een hoop fans. Het was leuk dat ze hem gespot hebben. Hij was voor de bezoekers ook één van de helden van de avond."

