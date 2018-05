Virgil van Dijk en Patrick van Aanholt opgeroepen voor Oranje, Jeroen Zoet enige PSV'er in selectie

EINDHOVEN - Het Nederlands elftal speelt op 31 mei een oefeninterland tegen Slowakije, maandag 4 juni wordt er geoefend tegen Italië. Bondscoach Ronald Koeman heeft met Jeroen Zoet één PSV'er opgenomen in zijn 25-koppige selectie. Virgil van Dijk (Breda) en Patrick van Aanholt (Den Bosch) zijn de Brabanders die zijn opgeroepen.

Bij de voorselectie van dertig spelers zaten drie PSV'ers. Naast Zoet waren ook Steven Bergwijn en Luuk de Jong in de grote groep opgenomen. De twee PSV-aanvallers haakten geblesseerd af.





De internationals die al klaar zijn met het seizoen melden zich zondag in Zeist voor een driedaagse trainingsstage. De volledige selectie verzamelt zich vervolgens op zaterdag 26 mei voor de twee oefeninterlands. De Bredase verdediger Van Dijk is daar nog niet bij. De aanvoerder van het Nederlands elftal speelt die dag, net als voormalig PSV'er Georginio Wijnaldum, de Champions League-finale tegen Real Madrid. De twee sluiten later aan.

Ondanks het feit dat Bas Dost niet meer opgeroepen wil worden voor Oranje en Luuk de Jong geblesseerd is afgehaakt, heeft Koeman de van een blessure herstelde Vincent Janssen niet opgenomen in zijn selectie.