Vrouw bedreigt agent met aardappelschilmes na fietsendiefstal

TILBURG - Een Tilburge vrouw (57) heeft een agent met een aardappelschilmes bedreigd. Ze deed dit nadat hij haar wilde arresteren voor de diefstal van een fiets. De agent gebruikte vervolgens pepperspray, waarna de vrouw er vandoor ging. Ze is opgepakt.

De politie kreeg donderdagavond rond elf uur een melding van fietsendiefstal. De vrouw die verdacht werd, zat in een portiek van een huis aan de Gasthuisring in Tilburg.

De agent sprak de vrouw aan. Die ontkende in alle toonaarden en begon de agent te bedreigen met een mes. Daarop heeft hij direct pepperspray in haar gezicht gespoten waarop de vrouw het op een lopen zetten. Ze kon even verderop met assistentie van een andere agent worden opgepakt. Ze zit vast.

De fiets is nog niet terecht.