Veiligheid politie in Rijsbergen in geding nu C2000-mast verdwijnt, acties aangekondigd

RIJSBERGEN - Politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant is furieus over het besluit van minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie om een tijdelijke C2000-mast weg te halen van de voormalige camping Fort Oranje in Rijsbergen. In een brandbrief kondigt de vakbond maatregelen aan en stelt een ultimatum aan politiechef Hanneke Ekelmans van de eenheid Zeeland-West-Brabant om een definitieve oplossing te vinden. "Het verdwijnen van de communicatiemast voor de hulpdiensten brengt agenten op straat in gevaar en dat is onacceptabel en ontoelaatbaar", aldus voorzitter Maarten Brink.

De communicatie over het C2000-netwerk is al langer punt van kritiek. Agenten kunnen op sommige plekken hun collega's slecht of zelfs niet bereiken. Dat levert soms levensgevaarlijke situaties op in bijvoorbeeld uitgaansgebieden. Om die reden werd vorig jaar onder druk van de politievakbond en de ondernemingsraad van de eenheid een noodvoorziening neergezet in Rijsbergen.

Dekkingsproblemen

Ondertussen zou er onderzoek worden gedaan naar definitieve maatregelen om de dekkingsproblemen in het gebied rond Rijsbergen aan te pakken. "In een gesprek met de toenmalige politiechef Hans Vissers is ons verzekerd dat de tijdelijke C2000-mast pas zou worden weggehaald als het probleem definitief was aangepakt, ook als Fort Oranje eerder zou sluiten", aldus de vakbondsvoorzitter.

De brief is ook gestuurd naar de burgemeester van Zundert en de minister van Veiligheid en Justitie. De ACP vindt dat Grapperhaus willens en wetens de levens van agenten op het spel zet nu de mast op 4 juni verdwijnt en er geen alternatief is. Politiechef Ekelmans krijgt daarom tot 1 juni de tijd om het gesprek aan te gaan en te zorgen voor een definitieve oplossing voor het dekkingsprobleem in het gebied.

Minder controles

Komt dat er niet dan roept de vakbond haar leden op om geen preventieve controles en surveillance meer uit te voeren en alleen nog maar voor de allerhoogste hulpvragen uit te rukken. "De veiligheid van agenten en burgers is in het geding", aldus Brink.