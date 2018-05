Omroep Brabant live vanaf de Meimarkt, radioprogramma sleurt je door de nacht

TILBURG - Omroep Brabant doet dit weekeinde rechtstreeks radioverslag van de Meimarkt in Tilburg. Vanuit voormalig café Stout komen artiesten, verzamelaars, koopjesjagers en nachtelijke stappers aan het woord. De marathon-uitzending start zaterdag om middernacht en gaat door tot zondagmiddag twaalf uur.

De Meimarkt is in Tilburg al jaren een begrip. Honderdduizend bezoekers snuffelen door het centrum om op zoek te gaan naar allerlei prullaria. Omroep Brabant haakt daar met een levendig programma bij aan.

Presentatoren Eefke Boelhouwers, Hubert Mol en Kristian Westerveld ontvangen in hun mobiele studio diverse gasten. Onder hen Mercy John, Corry Konings, René Schuurmans en Arijan van Bavel.









'Grand Café'

Eefke Boelhouwers: “We toveren de studio in Tilburg om tot een Grand Café. Guus Meeuwis zal de uitzending aftrappen. Daarna volgen er nog een heleboel gasten onder wie Hind Hakki, de voormalige nachtburgemeester Wilbert van Herwijnen en wethouder Erik de Ridder. En natuurlijk is er veel ruimte voor live-muziek van onder meer Simon Keats, The Moods, Twan Lijten, Verstappen, Ferdi Lancee en Dieter van der Westen.”

Lekker Weekend

Het live-programma sleurt je letterlijk de nacht door. Om negen uur in de ochtend zal Hilde de Bresser met het weekendprogramma ‘Lekker Weekend’ de vroege vogels op de Meimarkt begroeten.

Luister naar de uitzending op Omroep Brabant of volg het programma online via onze website. Nog beter: bezoek onze studio in voormalig café Stout, dat ligt op de hoek van het Piusplein en de Heuvelring in Tilburg.