Vergeet Amsterdam, Eindhoven en Den Bosch zijn pas écht hip

EINDHOVEN - Niet Eindhoven de gekste, maar Eindhoven de hipste. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat de Lichtstad de meeste creativiteit en cultuur van het land heeft. Ook Den Bosch doet het beter dan Amsterdam. De hoofdstad van onze provincie verslaat Amsterdam als het gaat om presteren op culturele levendigheid.

Wij Brabanders wisten natuurlijk al lang dat de echte parels in het zuiden van het land liggen en niet boven de rivieren. Nu is dat kwartje dan ook eindelijk gevallen bij andere 'belangrijke' mensen. Wil je cultuur snuiven, moet je in Brabant zijn.

Onderzoek

Onlangs verscheen er een onderzoeksrapport van de Europese Commissie over cultuur en creativiteit. Eindhoven behaalde de derde plek in de lijst met alle Europese steden die het best presteren op het gebied van cultuur en creativiteit. Kopenhagen blijft de Brabantse stad net voor met het zilver en op de eerste plaats staat Parijs.

Eindhoven scoorde vooral goed op innovatie-output. Denk aan Strijp-S, de High Tech Campus, de universiteit en chipgigant AMSL. Het zijn allen vernieuwende bedrijven en instellingen. Ook het relatief bescheiden inwonersaantal, een vliegveld, veel techbedrijven en de omvang van de creatieve economie zorgden ervoor dat Eindhoven de derde plek behaalde.

Cultureel

Waar Eindhoven het moet hebben van vernieuwende bedrijven en ideeën, scoort Den Bosch juist extreem hoog op culturele levendigheid. Op nationaal niveau scoorde de Brabantse hoofdstad het best. Op Europees niveau behaalde de stad een vijfde plek. Onder meer Cork (Ierland) en Florence (Italië) gaan ons voorbij.

Per inwoner beschikt Den Bosch over veel culturele bezienswaardigheden. Wat te denken van alle theaters, eventhallen, bioscopen, musea en de vele culturele evenementen die in de binnenstad plaatsvinden. En dan laten we voor het gemak de Bossche Bol maar even buiten beschouwing.