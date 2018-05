Amercentrale in Geertruidenberg in 2024 dicht of voor die tijd overstappen op duurzamer brandstoffen

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale in Geertruidenberg moet uiterlijk in 2024 dicht of voor die tijd zijn overgestapt op andere brandstoffen. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

De kolencentrale in Geertruidenberg behoort samen met de Hemwegcentrale in Amsterdam tot de oudste twee in Nederland. De overige drie kolencentrales in ons land krijgen uitstel tot 2030. In het regeerakkoord was al afgesproken dat de opwekking van elektriciteit met behulp van steenkool uiterlijk in 2030 moet zijn gestopt.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) komt daarom met een wet die het gebruik van die zeer vervuilende brandstof verbiedt. "Het is aan de centrales zelf om te bepalen of ze sluiten, of overstappen op duurzamer brandstoffen'', aldus de bewindsman.