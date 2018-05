Guus Meeuwis verrast fans met concert in Boxtel

BOXTEL - Niemand minder dan Guus Meeuwis geeft vrijdagmiddag een ‘geheim’ verrassingsconcert in Boxtel. Ter ere van zijn nieuwe album GELUK wilde de zanger een willekeurige dorp of stad verrassen met een intiem concert. Geblinddoekt bepaalde Guus Meeuwis het lot door een dartpijl in een landkaart te gooien tijdens het programma RTL Late Night.

Theater Podium Boxtel werd uiteindelijk de plek waar fans de primeur krijgen. Driehonderd fans mogen luisteren naar de nieuwe nummers van Guus Meeuwis. Maar natuurlijk komen er ook klassiekers voorbij.



Loting

Helemaal geheim was het concert niet. Fans konden zich via de website van de zanger inschrijven voor een kans op kaartjes. Uiteindelijk werd er geloot tussen de kanshebbers. Wouterien en Angelique hadden geluk. "Normaal staat hij in het PSV-stadion en nu een keer hier, thuis! Hartstikke leuk."





Het concert werd vrijdagmiddag afgetrapt met het nieuwe nummer 'Wat zou Elvis doen?'