Maartje Paumen, ex-hockeyster: 'Het moet altijd beter'

DEN BOSCH - Er is nog geen dag verstreken na haar afscheid, maar op Wikipedia is het 'onderwerp' Maartje Paumen vrijdag al aangepast. 'Ex-hockeyster' staat er droogjes vermeld. De Olympisch kampioene uit Den Bosch sluit haar prachtige sportcarrière af met een dubbel gevoel.

"Een mooi besluit? Ja en nee", aarzelt Maartje Paumen. "Ik heb er natuurlijk laatste weken veel over nagedacht. Op een gegeven moment voel je gewoon dat je sportcarrière voorbij is. Dat is bij mij nu ook zo."



Die enigszins trieste conclusie poetst ze meteen weer weg. "Ik kijk uit naar het volgende seizoen. Dan begin ik als assistent-trainer bij hockeyclub MOP in Vught. Dat is feitelijk de start van een nieuwe carrière, een nieuw begin met mooie kansen."





Missen

Wat Paumen zeker niet gaat missen? "Het vele trainen", bekent ze met een lach. Hoewel. "Ik wil me gewoon iedere dag verbeteren op het gebied van hockey. Ik ben heel erg perfectionistisch. Niet goed genoeg is niet goed genoeg. Het moet altijd beter."

Die instelling heeft haar de nodige moeite gekost. "Je kunt jezelf daarmee heel erg gek maken. Zeker als je wat ouder wordt en het allemaal toch iets minder wordt op het sportieve vlak. Dat levert af en toe de nodige frustraties op."

Leren

Om de deur achter zich te sluiten, is voor Paumen geen gemakkelijke opgave. Maar ze is intussen alweer druk bezig om te focussen op de toekomst en haar trainerscarrière. Na de zomer bij MOP en in de toekomst ooit bij Den Bosch? Lachend: "Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Het zou mogelijk zijn, maar ik heb nog genoeg te leren in dit vak."

