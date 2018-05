Tientallen camerasystemen gehackt: criminelen gluren mee in winkels, huizen en boerderijen

EINDHOVEN - Niet alleen het camerasysteem van een sportschool in Oost-Brabant blijkt gehackt door medewerkers van een Russische website, ook de beelden van tientallen andere Brabantse camera’s zijn live te volgen. Omroep Brabant kon hierdoor de afgelopen week meekijken in winkels, huizen en boerderijen.

Het geeft zo'n veilig gevoel: je huis, winkel of oprit bewaken met een camera. Maar wat je niet weet, is dat je door de hele wereld begluurd kan worden. Doordat de camera’s onvoldoende beveiligd zijn, kunnen medewerkers van een Russische website het systeem via een paar muisklikken hacken. Bijvoorbeeld omdat het standaardwachtwoord van de fabrieksinstellingen nooit is veranderd.

Zo zijn beelden van een serre in een huis in Oost-Brabant dag en nacht te volgen en kun je in een speciaalzaak in onze provincie continu zien wanneer de verkoopster klanten heeft.

'Je maakt het alleen maar onveiliger'

Onze redactie ontdekte dat op de Russische website tientallen Brabanders dag en nacht te volgen zijn. Doordat de camera's zijn gekoppeld aan een IP-adres, is er vaak een exacte locatie van de camera te vinden. "In plaats van de boel beveiligen, maak je het alleen maar onveiliger", legt ICT- en privacydeskundige Brenno de Winter uit.

"In winkels zag ik dus ook dat er camera’s waren die boven een pinautomaat hingen. Dan kan ik met een beetje pech meekijken welke pincode iemand intikt. Pak een mobiel, kijk ernaar en pak de bankpas af. Ik zou als inbreker deze beelden heel graag gebruiken om ergens te kunnen inbreken. Je weet precies wanneer iemand wel of niet in de winkel of thuis is."

Je ziet wanneer iemand thuiskomt en weer gaat

De Winter doelt ook op beelden van een huis in West-Brabant. De camera hangt naast de voordeur, onder een afdakje. Je ziet wanneer de eigenaar van de woning thuis is, weer weggaat of bezoek krijgt.

'Heel eenvoudig te voorkomen'

Het is heel makkelijk om je camera beter te beveiligen, waardoor hackers er niet zomaar meer bij komen. Zorg vooral dat je het wachtwoord aanpast, zegt De Winter. "Maar het is ook slim om het niet meer aan het internet te hangen, maar aan een los netwerk."

Daarnaast zegt De Winter dat als volgende week de nieuwe privacywet ingaat, je het ook beter móet regelen. Ook adviseert hij burgers die een camera zien die ze niet vertrouwen om aan de bel te trekken. "Dat beveiligen van die camera is een verplichting, dat is niet optioneel. En dat bedrijf moet bewijzen dat het de camera's legitiem gebruikt. En anders staan er heel hoge boetes op."

Omroep Brabant laat de locaties van de beelden weg om te voorkomen dat mensen van de beelden misbruik gaan maken.