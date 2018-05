N279 afgesloten na ongeval, plotseling op de rem voor een plaspauze

ERP - De N279 aan de Zuid-Willemsvaart is vrijdagmiddag rond twee uur ter hoogte van Keldonk tijdelijk afgesloten na een kop-staart aanrijding. Een chauffeur met trailer kon een afdraaiende auto voor hem niet meer ontwijken. Er raakte niemand gewond maar de ravage was groot.

De chauffeur met trailer botste achterop een plots remmende personenauto. De bestuurster van het voertuig wilde linksaf slaan, naar een truckerscafé, voor een sanitaire stop van haar zoon.

De achterop komende chauffeur probeerde nog uit te wijken maar kon een aanrijding niet voorkomen. Met zijn trailer, waarin een exclusieve Porsche GT3 stond, ramde hij de voorligger.

Vanwege de bergingswerkzaamheden werd de N279 tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid. Dat kon niet voorkomen dat er in beide richtingen een stevige file ontstond. Ook op de A50 van Veghel in de richting Eindhoven ontstond een file.



Rond vier uur in de middag was de verkeershinder nog niet voorbij.