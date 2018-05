Klaas Otto niet vervolgd omdat hij een aanslag op officier van justitie beraamd zou hebben

BERGEN OP ZOOM - Klaas Otto wordt niet vervolgd voor het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Er is te weinig bewijs, meldt het Openbaar Ministerie. Volgens zijn advocaat Louis de Leon betekent dit niet dat de enkelband van de No Surrender-oprichter af mag. "Maar het is wel een teken dat de zaak van justitie steeds zwakker wordt", zegt hij tegen Omroep Brabant. Er gingen al een paar weken geruchten dat de zaak geseponeerd zou worden.

Eind augustus 2017 maakte het OM bekend dat er een aanslag werd beraamd op de aanklager. Klaas Otto zou de opdracht hebben gegeven om haar te vermoorden. Bos was de officier van justitie in de grote strafzaak tegen Klaas Otto, die wordt beschuldigd van afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting.

Bos werd destijds zwaar bewaakt. Ze werkt overigens niet meer als officier van justitie. Ze is benoemd als VVD-wethouder in Breda. Bos was de aanklager in een van de rechtszaken die er momenteel loopt over Otto.

In beroep

In april 2018 liet de rechtbank Klaas Otto vrij. Hij moest wel een enkelband dragen en zich aan een reeks voorwaarden houden, zoals een contactverbod met getuigen in zijn zaak. Hij staat ook onder toezicht van de reclassering.

Ondanks het bericht dat Otto niet zal worden vervolgd, is hij niet tevreden. Otto gaat in beroep tegen de beslissing omdat hij meent dat hij volledig moet worden vrijgepleit en dat het OM moet erkennen dat hij ten onrechte als verdachte is aangemerkt, laat zijn advocaat Louis de Leon weten.