Dakar 2019 naar Peru: Gerard de Rooy wil weer naar Afrika, Erik van Loon twijfelt nog

EINDHOVEN - Als het aan Gerard de Rooy ligt zal hij ook komend jaar niet te zien zijn tijdens de Dakar Rally 2019. Ook Erik van Loon weet nog niet of hij naar Peru afreist in januari 2019. Beide coureurs zijn niet geheel tevreden over de vernieuwde Dakar, die volgend jaar alleen door Peru verreden zal worden, zo werd vrijdag bekend.

De 38-jarige De Rooy stuurt wel een team naar Zuid-Amerika, maar zal er naar alle waarschijnlijkheid zelf niet te zien zijn. "Het is niet mijn intentie om daar zelf naar toe te gaan", zegt De Rooy. Ik wil zelf naar de rally van Afrika. Daar hebben we vorig jaar in geïnvesteerd en dat wil ik niet na een jaar al opgeven."

Drie partijen

Ook dit jaar reed de Dakar door Peru, daar was De Rooy niet bij, en de kans is klein dat hij er in 2019 wél bij is. "We zijn met drie partijen, en alle drie hebben we daar een stem in." Maar De Rooy laat wel degelijk weten waar zijn voorkeur ligt. "Ik ga weer met alle plezier terug naar Afrika. Dat is een goede, serieuze rally die we nog groter willen gaan maken."

Geen spijt

De rallycoureur heeft geen seconde spijt gehad van zijn keuze om dit jaar niet naar Zuid-Amerika te gaan. "Het was een mooie rally van wat ik ervan heb kunnen zien. Maar we moeten niet vergeten dat het de jaren daarvoor helemaal niks was."

Niet zeker

Erik van Loon weet nog niet zeker of hij gaat deelnemen aan Dakar 2019. De 49-jarige coureur uit Eersel baalt vooral van de korte duur van de rally. "Tien dagen is te kort in combinatie met de kosten. Ik moet er nog goed over nadenken, maar Dakar blijft Dakar, dat blijft speciaal."

Aan Peru, het land waar Dakar 2019 wordt gehouden, heeft Van Loon niet de beste herinneringen. "Als coureur zelf niet, nee. Al heb ik wel goede dingen gehoord van vorig jaar."

Vrijdag werd bekendgemaakt dat de Dakar Rally in 2019 alleen in Peru verreden zal worden. De Dakar van komend jaar wordt volgens de organisatie 'de meest zanderige ooit'. De start is op 6 januari in hoofdstad Lima, waar elf dagen later ook de finish is.