38-jarige man uit Dongen overleden na ongeluk in Tilburg

TILBURG - De automobilist die dinsdagavond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is overleden. Het slachtoffer is een 38-jarige man uit Dongen.





Dat liet de politie vrijdag weten. Een politiesurveillance vond dinsdagavond bij toeval de zwaargewonde man op de weg. Tientallen meters verderop lag zijn zwaarbeschadigde auto in de berm. Voor zover bekend waren er geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken.

Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

