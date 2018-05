Vluchtende scooterrijder gewond na botsing met politieauto

DEN BSCH - Een 30-jarige man uit Rosmalen is vrijdagochtend op de Bosscheweg in Vught gewond geraakt toen hij met een scooter tegen een politieauto reed. Een agent die als bijrijder in de auto zat raakte lichtgewond door glassplinters.

De man trok even daarvoor op de Vughterweg in Den Bosch de aandacht van surveillerende agenten. Om de scooterrijder te controleren gaven ze de bestuurder een stopteken. In plaats van te stoppen ging de man er op zijn scooter vandoor en er volgde een achtervolging richting Vught.

De rijksrecherche doet onderzoek naar de botsing, waarvan het volgens de politie nog niet helemaal duidelijk is hoe die ontstond.